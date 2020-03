Freizeit : Osterferien: Viel Programm im Jugendzentrum Lux

Ratingen (RP) Langeweile in den Osterferien? Für Ratinger Kids, die das abwechslungsreiche Programm im Jugendzentrum Lux an der Turmstraße 5 nutzen, kann das jedenfalls nicht zutreffen.

In der ersten Ferienwoche gibt es zum Beispiel einen Filmworkshop, einen Upcycling-Nähkurs und einen Rap-Workshop für Kinder und Jugendliche. Für die Jüngsten wird eine Bastelwerkstatt für Osterdekorationen eingerichtet. Auch in der zweiten Ferienwoche gibt es schöne Angebote: einen Mal-und Zeichenkurs, einen Beauty-Day, an dem Naturkosmetik hergestellt wird, eine Schnuppertanzstunde nur für Jungs sowie einen Hip Hop-Tag, an dem Jugendliche sich in den Sparten Rap, Graffiti, Beat und Dance ausprobieren können.