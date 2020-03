Frühjahrsputz : Bad in Lintorf schließt eine Woche

Bad in Lintorf schließt eine Woche

Der Frühjahrsputz steht an. Der Sauna- und Wellnessbereich bleibt geöffnet.

(RP) Wie in jedem Jahr verpassen die Ratinger Bäder dem Allwetterbad Lintorf eine Frühjahrskur. Aufgrund von routinemäßigen Reparatur- und Reinigungsarbeiten bleiben die gesamte Badelandschaft und die Gastronomie La Lintorf vom 16. bis zum 29. März komplett geschlossen. Der an das Bad angeschlossene Sauna- und Wellnessbereich hat regulär geöffnet.

Neben der gründlichen Reinigung von Becken und Umkleiden ist die Hauptbaustelle in diesem Jahr der Kinderspielbereich, wo einige Spielgeräte ausgetauscht und erneuert werden. Zusätzlich wird eine Glaswand zwischen der Kinderhalle und dem Bistro gebaut. „An dieser Stelle hat es beim Öffnen der Tür zur Außenterrasse oft Durchzug gegeben. Das wollen wir verbessern“, sagt Badleiter Dirk Leibelt. Zudem wird die Theke des Service-Points im Eingangsbereich modernisiert, wie Leibelt erklärt: „Es werden unter anderem Bildschirme installiert, generell wird bei uns alles digitaler.“

Da die Küche geschlossen bleibt, errichten die Ratinger Bäder ein kleines „Baustellencafé“, in dem die Gäste der Sauna kostenlos Wasser, Kaffee und Tee bekommen können. Das Mitbringen eigener Speisen in der Sauna ist in den zwei Wochen während der Schließzeit des Bades ausnahmsweise gestattet.