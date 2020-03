So sehen die Pläne aus : Der Ausbau der Spielflächen beginnt

Rund um den Spielplatz im Steinbeck Park wird jetzt eine Treppenanlage und eine Zuwegung gebaut. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Verwaltung legt für den nächsten Jugendhilfeausschuss einen Sachstandsbericht vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Reihe von Spielplätzen soll in Heiligenhaus auf Vordermann gebracht werden. Wie es um die Umsetzung der Vorhaben steht, hat die Verwaltung nun in einer Vorlage für den nächsten Jugendhilfeausschuss am 10. März aufgelistet.

John Steinbeck Park Nach einer erfolgreichen Ausschreibung wird derzeit die Treppenanlage zum Spielgerät „Surfy“ und die Wegebziehung zur Straße „In der Blume“ erstellt. Hierzu wird auch ein Achteckpavillion als Pausenraum und „Freiluftklassenzimmer“ errichtet und später farblich gestaltet. Einbauten wie Bänke und Papierkörbe werden in einer eigenen Ausschreibung für den gesamten Park installiert. Silzmöglichkeiten bieten bis dahin die fertigen Sitzauflagen der Gabionen. Die weitere Beplanung des Parkes sollt laut Stadtverwaltung in den kommenden Wochen erfolgen.

Info 50.000 Euro für den Wasserspielplatz Die CDU Fraktion hatte im vergangenen Dezember betont, sie erwarte von der Verwaltung die Umsetzungspläne zum Bau des Wasserspielplatzes in 2020. Gelder Dafür wurden 50.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Bachstraße Die Maßnahme wurde nach einer erfolgreichen Ausschreibung inzwischen vergeben. Mit den Arbeiten soll in den kommenden Wochen begonnen werden. Die Lieferzeiten für die Einbauten und Spielgerte betragen laut Stadtverwaltung allerdings derzeit mehrere Wochen.

Gartenstraße Derzeit prüft die Stadtverwaltung die Möglichkeit, Fördergelder für das geplante Projekt zu erhalten. Die Bodenuntersuchungen seien weitestgehend abgeschlossen. Das Wrrkungsgefüge Boden-Mensch, also die Eignung für einen Spielplatz, wurden untersucht. Das Ergebnis sei ähnlich dem John Steinbeck Park, so das nur mit eingeschränkten Möglichkeiten auf der Altlast ein Spielplatz errichtet werden könne.

Hefelmann Park Wasserspiel Nach einer erfolgreichen Ausschreibung wurde der Auftrag bereits an ein Garten-und Landschaftsbauunternehmen vergeben. Der Liefertermin für das Wasserspiel ist mit Ende April angegeben.

Am Wasserspeicher „Die Submission verlief erfolgreich“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten wurden in die Bereiche Zaunbau und Garten-und Landschaftsbau unterteilt. Die Auftragsvergabe soll in Kürze erfolgen. Der planerische Vorentwurf wurde der Öffentlichkeit bei einem Ortstermin und einem Vorstellungstermin im Rathaus präsentiert. Der gültige Entwurf könne nun umgesetzt werden. Er sei die Summe aus den Anregungen der Bürger als auch den Auagen der Netzbetreiber Westnetz und Amprion.

Die Spielplatzplanung am Wasserspeicher in Hetterscheidt gefielt aber nicht allen. SPD-Ratsmitglied Anja Billau-Espey hält sie für „ein bisschen an den Kindern vorbei geplant. Es gibt viele Plätze, die wirklich toll aussehen sowie kind- und jugendgerecht gestaltet sind“, sagt sie. Der in Hetterscheidt werde nach den bisherigen Planungen aus Sicht der Mutter von zwei Kindern allerdings nicht dazugehören.