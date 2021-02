Karneval in Ratingen : Kinder bekommen jecke Post

Ratingen Coronabedingt fallen in diesem Jahr alle Veranstaltungen rund um den Karneval aus. Die Ratinger Jugendtreffs haben eine Überraschung vorbereitet und verschicken knapp 4000 Karnevalsgrüße.

Das Karnevalswochenende steht vor der Tür – aber anders als sonst, fallen bekanntlich alle Highlights für Kinder aus. Das wollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der acht städtischen Kinder- und Jugendtreffs in Ratingen so nicht einfach stehen lassen und hatten die Idee, den Karneval einfach in einen Briefumschlag zu packen und den Kindern frei Haus zu liefern. Das heißt: Die Teams von LUX, Manege, Club West, Abenteuerspielplatz, JUZ Hösel, Phoenix, Café du Nord und Kindertreff Eggerscheidt haben in den letzten Tagen knapp 4000 Briefe mit kleinen, närrischen Überraschungen vorbereitet. Darunter gibt es auch einen Wettbewerb, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Die „jecke Post“ flattert in diesen Tagen bei allen Ratinger Grundschülern direkt ins Haus und sorgt hoffentlich für ein wenig Freude.