Lintorfer Einkaufsstraße : Speestraße: Kritik an Plänen der Grünen

Ratingen CDU und Bürger Union wehren sich gegen eine grundlegende Umgestaltung. Die Umgestaltung der Speestraße im Ratinger Ortsteil Lintorf wäre, wenn überhaupt, höchstens im Gesamtzusammenhang einer bereits seit 2014 immer noch nicht abgeschlossenen Verkehrsplanung für Lintorf sowie unter Einbeziehung der betroffenen Anlieger zu betrachten.

Meike Paprotta-Kübler, CDU-Ratsfrau in Lintorf, ergänzt: „Ohne eine Umgehungsstraße erscheint das Vorhaben unrealistisch. Das gilt auch für den Planungsansatz bereits in diesem Jahr. Zunächst einmal müssen bereits beschlossene Maßnahmen wie das Verkehrskonzept abgearbeitet werden. Dazu ist es seit vielen Jahren gute Praxis, solche Entwicklungen ganzheitlich zu denken, mit Bürgerbeteiligung und Politik abzustimmen und gemeinsam nach vorne zu bringen. Dies belegen die zumeist einstimmigen Abstimmungsergebnisse im Bezirksausschuss zu vergleichbaren Themen“.

Auch von der Bürger Union (BU) kommt Kritik: Beim Lesen des Antrages seien Zweifel angebracht, ob sich die Unterzeichner die Speestraße richtig angesehen haben, denn einige aufgezeigte Missstände seien gar nicht wie beschrieben vorhanden. So stimme es nicht, dass es dort neben den beiden Zebrastreifen keine weiteren Querungshilfen gebe, heißt es in einer Stellungnahme.

Fakt sei vielmehr, dass zwei Querungshilfen in Höhe der Speestraße 25 (nördlich hinter der Einfahrt zum Rewe-Parkplatz) sowie in Höhe der Speestraße 35 (nördlich der Einmündungen der Straßen Kreuzfeld/Kohlendey) vorhanden seien. Zudem könnten Fahrradfahrer durchaus die Straße nutzen, denn dort gilt seit langem die Tempo 30- Beschränkung. Wer sich das geschäftige Treiben an einem Samstagmorgen anschaue, bekomme nicht den Eindruck, dass „sich Kfz/Fahrrad/Fußgänger hier nicht vertragen“.

Hierbei dürfe dann auch nicht vergessen werden, dass in den kommenden 20 Jahren etwa 85 Prozent aller Neubauvorhaben in Lintorf/Breitscheid mit mehreren tausend Neueinwohnern Berücksichtigung finden müssen.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Überlegungen innerhalb der Lintorfer Händler und Dienstleister zu einer Umgestaltung der Speestraße. Zur Diskussion standen eine Einbahnstraße oder eine Fußgängerzone. Diese Überlegungen seien aus guten Gründen nicht weiter verfolgt worden, so die BU.

Dass es zu Maßnahmen an der Speestraße wie Entfernung der Regenrinnen an der Fahrbahn aus Pflastersteinen oder Ausweisung weiterer Fahrradabstellplätze kommen sollte, sei unbestritten, könnte aber von der Verwaltung ohne Planungskosten in Höhe von 100.000 Euro geschultert werden. Man müsse die Werbegemeinschaft und die Bürger in einen Entscheidungsprozess mit einbeziehen. Vor allem müsse eine Verkehrsplanung her, fordert die Fraktion.