Ideen in Heiligenhaus : Der Club hat sein Kinderprogramm bis nach Ostern im Blick

HEILIGENHAUS Auch für die kommenden Osterferien hat der Heiligenhauser Club ein Programm für Ferienkinder auf die Beine gestellt. Vorbehaltlich sämtlicher Corona-Schutzvorgaben.

Zum Beispiel mit Dinosauriern und spannenden archäologischen Funden. In diesem Kurs wird mit Hammer und Meißel im Stein nach Dinosaurierknochen gesucht und diese dann anschließend zu Skeletten zusammengesetzt. Danach lernen die Jung-Archäologen, wie die Menschen in früheren Jahrhunderten gelebt haben. Ab sechs Jahren, 6. April bis 9. April, entweder im Kurs von 10 bis 13 Uhr oder 14 bis 17 Uhr, 50 Euro, inklusive Material. Am 30. März lockt von 10 bis 14 Uhr die Wald- und Wiesenrallye, die am Club beginnt und die Kinder in kleinen Gruppen durch die Umgebung führt und viel über die Natur erfahren lässt, Spiel und Spaß sollen aber nicht zu kurz kommen. Drei Euro, inklusive Mittagessen. Bunt und phantasievoll kann aber auch die Filzwelt im Kurs „Filzen für Kinder“ erobert werden. 29. März bis 31. März, 10.30 bis 12 Uhr, 40 Euro, inklusive Material. Im Kurs „Foto Transfer trifft Zeichnen“ lernen Kinder ab elf Jahren wie sie ihre Lieblingsfotos oder Selfies auf ein Holzstück oder ein anderes transferieren können.