Ratingen : FDP fordert digitalen Hausmeister an Schulen

FDP fordert digitalen Hausmeister an Schulen

Ratingen In einem aktuellen Schreiben betont Dr. Markus Sondermann, der Fraktionsvorsitzende, dass man seit Jahren einen digitalen Hausmeister fordert, der die digitalen Geräte installiert und bei Bedarf diese auch warten kann.

Die FDP-Fraktion will mit Blick auf die digitale Entwicklung an Schulen den Druck auf die Verwaltung noch einmal erhöhen. In einem aktuellen Schreiben betont Dr. Markus Sondermann, der Fraktionsvorsitzende, dass man seit Jahren einen digitalen Hausmeister fordert, der die digitalen Geräte installiert und bei Bedarf diese auch warten kann.