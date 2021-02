Premiere : Anstehen für die erste Impfung

Ratingen/Erkrath Die Taxis sind auch beim aktuellen Winterwetter unterwegs. Fahrer begleiten die Senioren zum Impfzentrum, dies gehört zum Service dazu. Es gibt schon zahlreiche Buchungen für die kommenden Tage, teilte die Stadt mit.

„Wir sind seit Mitte Dezember bereit“, sagte Mirko Braunheim, der organisatorische Leiter des Impfzentrums. In einem Bürogebäude am Timocon-Platz 1 in Erkrath-Hochdahl nutzt der Kreis rund 2500 Quadratmeter auf drei Büroetagen. Landrat Thomas Hendele hat in den vergangenen Tagen oft die Gründe dafür aufgezählt, warum der Kreis das Impfzentrum an dieser Stelle eingerichtet hat: „Parkflächen sind vorhanden, das Gebäude ist barrierefrei, alarmgesichert und möbliert, es gibt eine redundante Stromversorgung, Gigabit-WLAN und eine leistungsfähige Lüftungsanlage.“ Zudem sei der Standort mit dem Auto binnen 15 Minuten von Ratingen-Mitte und den Orten aus dem Süden des Kreises zu erreichen. Es gebe eine nahe Bushaltestelle und – 500 Meter Luftlnie entfernt – den S-Bahnhof Erkrath-Hochdahl. Immer wieder stand zur Debatte, ein zweites Impfzentrum in Ratingen anzubieten. Doch dies sei laut Landesregelung nicht vorgesehen.