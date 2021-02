Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier neue Todesopfer und stagnierende Inzidenz

Kreis Mettmann Mit 56 Neuerkrankungen kletterte die Zahl der bisher in der Pandemie mit dem Coronavirus Infizierten auf 14.571 am Dienstag. Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt um 45 unter dem Wert vom Dienstag voriger Woche. Es gab weitere vier Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 828 Infizierte, 91 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 71 (-12; 4 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Haan 54 (-3; 2 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Heiligenhaus 70 (-10; 2 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Hilden 65 (-14; 5 Neuerkrankungen, 19 genesen), in Langenfeld 112 (-24; 13 Neuerkrankungen, 37 genesen), in Mettmann 84 (-14; 2 Neuerkrankungen, 16 genesen), in Monheim 63 (+1; 6 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Ratingen 112 (-15; 2 Neuerkrankungen, 17 genesen), in Velbert 148 (unverändert,; 17 Neuerkrankungen, 16 genesen) und in Wülfrath 49 (unverändert, 3 Neuerkrankungen, 3 genesen).