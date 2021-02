Video : „Der Tuppes vum Land“ sendet jecke Karnevalsgrüße

Düsseldorf/Köln Rheinland ohne wenigstens ein bisschen Karneval – das geht nicht. Deshalb sind zahlreiche bekannte Bands und Büttenredner unserem Aufruf gefolgt und haben lustige und skurrile Videos geschickt. In dieser Folge: „Der Tuppes vum Land“.

Wo sich vergangenes Jahr Karnevalisten schunkelnd in den Armen lagen, der „Dieter von hinten der Heidi an die Schulter“ packte, und man wusste, dass „die Sterne funkele“, heißt es in diesem Jahr: „Bye, bye my Love“, bye, bye Karneval . Kein Gebütze, kein Geschunkel, keine feuchtfröhlichen Partys mit kunterbunt verkleideten Jecken, die lauthals singen: „Wir trinken zusammen, nicht allein.“

In unserem neuesten Video sendet Büttenredner Jörg Runge als „Der Tuppes vum Land“ seine jecken Grüße. Er hat es sich, wie so viele in diesen Tagen, in seinem Homeoffice gemütlich gemacht. Mit seinen Büttenreden hält er nicht nur den Kölnern im Karneval so manch einmal den Spiegel vors Gesicht. Seine Reden schreibt er selbst und hat sogar schon so manchem Dreigestirn dabei geholfen. Seit anderthalb Jahrzehnten ist er auf großen und kleinen Bühnen des Rheinlandes unterwegs. „Wenn es stimmt, dass Comedy Fastfood ist, dann bin ich Bio-Vollwert-Kost“, sagt er über sich selbst. Viel Spaß beim Ansehen des Videos!