Ratingen : Jugendrat mit Initiative für Ratinger Einzelhandel

Ratingen Die beliebte Tradition der Verlosung soll dieses Mal mit Blick auf die gebeutelten Geschäftsleute in Ratingen etwas anders ablaufen. Hannah Gebhardt, Mitglied der Karnevals-AG: „Wir möchten den unter den Folgen der Corona-Pandemie leidenden Einzelhandel in Ratingen stärken.“

(RP/kle) In diesem Jahr werden auch die Nachwuchsjecken auf eine harte Probe gestellt: Die große Feier auf dem Marktplatz muss ausfallen, die vom Jugendrat gemeinsam mit den Jugendzentren veranstaltete Jugendparty in der Stadthalle kann ebenfalls nicht stattfinden. Zusammen mit den städtischen Jugendeinrichtungen haben daher die Jugendratsmitglieder ein alternatives Programm entwickelt: Am Samstag, 13. Februar, findet ab 16 Uhr über „Discord“ eine Online-Karnevalsparty statt. Mit im Aufgebot sind neben den in Ratingen an Altweiber bewährten DJs Tanz-Kurse, Videos, Online-Spiele, zusätzlich wird es ein Gewinnspiel geben.