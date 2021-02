Programm im Lockdown : Spielhaus Oberilp: Mädchen treffen sich gern im Videochat

Heiligenhaus Im Spielhaus Oberilp ist der Mädchentreff vor Ort nicht möglich. Trotzdem bleibt die Gruppe in regem Kontakt. Das funktioniert von Bildschirm zu Bildschirm.

(RP) Es geht nicht alles „wie immer“, aber es geht was: Normalerweise treffen sich Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren jeden Mittwoch im Spielhaus zum Quatschen, Basteln, Spielen, Kochen oder Ausflüge machen. Das ist nun nicht mehr möglich. Dennoch bleibt die Gruppe in Kontakt per Videochat.

Jugendarbeit in Leverkusen : Jugendhäuser in Aktion: Wellnesspäckchen sind abholbereit

Die Sozialberatung findet weiterhin in Form von Einzelberatung statt. Es geht dabei um Anträge für die Notbetreuung, Bewerbungshilfe, familiäre Probleme oder Fragen zur Post. Die Mitarbeitenden erledigen darüber hinaus Arbeiten am Haus. So wurde kürzlich der Fitnessraum renoviert. Außerdem sind sie per E-Mail und Telefon erreichbar und über Instagram werden Rezept- oder Bastelideen geteilt und Quiz veranstaltet, bei denen die Teilnehmenden was gewinnen können.