Trickbetrüger in Heiligenhaus und Velbert : Rentnerin um Geld, Schmuck und Scheckkarte betrogen

Heiligenhaus Alte Masche, neuer Fall: Eine 85-jährige Heiligenhauserin reagierte auf einen sogenannten Schockanruf. Der Abholer der Beute entkam, eine Zeugin konnte ihn beschreiben.

Die Betrüger forderten eine hohe „Kautionssumme“, sonst drohe dem Sohn Gefängnis. „Die Seniorin wurde über mehrere Stunden derartig unter Druck gesetzt, dass sie schließlich gegen 13.40 Uhr Bargeld, Schmuck und eine EC-Karte an einen männlichen Abholer vor ihrem Haus im Wohngebiet nahe dem Konrad-Adenauer-Ring übergab“, so die Ermittler der Polizei .

Eine Zeugin beobachtete den Unbekannten und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Es liegt aber eine Personenbeschreibung vor. So soll der Abholer ausgesehen haben: 40 bis 45 Jahre alt, von korpulenter Statur, schwarzhaarig, lichter Haaransatz, dunkler Dreitagebart. Der Mann trug ein hellblaues, zu kleines T-Shirt, eine weiße, kurze Hose und hatte eine beigefarbene Umhängetasche sowie eine schwarze Stofftasche mit der Aufschrift „IMS“ bei sich. Er sprach akzentfrei Deutsch. Möglicherweise, so die Polizei weiter, kam der Abholer in einem Taxi mit der Aufschrift „Radio Essen“ in dem Wohngebiet an.