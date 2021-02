Heiligenhaus: Erwischt mit 134 Schachteln : Polizei nimmt Zigarettendieb fest

Die Polizei nahm einen 31-Jährigen fest. Der wollte mit Zigarettenschachteln im Wert von 1200 Euro aus einem Supermarkt an der Höseler Straße fliehen, kam aber nicht weit. Später stellte sich heraus: Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor.

(RP/köh) Den Hergang schildern die Polizei-Ermittler so: Am Dienstagabend beobachtete ein Angestellter eines Verbrauchermarktes an der Höseler Straße, gegen 18.30 Uhr, einen Mann, der sich im Kassenbereich auffällig verhielt. In Höhe der Zigarettenauslage bückte sich der Mann mehrfach und verließ anschließend den unbesetzten Kassenbereich mit zwei Einkaufstüten voller Zigarettenschachteln. Der 29-jährige Angestellte stellte den Mann zur Rede, woraufhin dieser die Tatbeute abstellte und floh. Der 29-Jährige verfolgte den Dieb bis zu einer nahegelegenen Bushaltestelle, wo sich dieser umdrehte und mit erhobener Faust drohend auf seinen Verfolger zuging. Als die Polizei eintraf, konnte der 29-Jährige die Fluchtrichtung des Mannes benennen, welcher zuletzt an der Selbecker Straße von ihm gesehen worden war. Die Beamten fanden den Mann, einen 31-jährigen Osteuropäer, versteckt in einem Vorgarten.