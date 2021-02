Die gute Tat : Restaurant spendiert Essen

‚Liebe geht durch den Magen‘ sagt man. In diesem Fall ist es aber die Solidarität der Mitarbeitenden des Restaurants Toms on the Rocks in Ratingen, die einmal in der Woche für zufriedene Gesichter in der Wohnungslosenhilfe des Sozialdienstes katholischer Frauen in Ratingen sorgt.

