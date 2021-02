Einsatz in Neviges : Unbekannter sägt Baum nahe S-9-Strecke an

Unbekannter sägt Baum nahe S-9-Strecke an

Einsatz in Neviges

Ein Spaziergänger löste am Dienstagabend einen Großeinsatz aus: Nahe den Bahngleisen der S 9 hatte er Sägegeräusche gehört, einen Unbekannten beobachtet und die Polizei alarmiert.

(RP/köh) Nach Angaben der Ermittler war der Zeuge mit seinem Hund nahe dem Hardenberger Schloss in Neviges unterwegs, als er die Sägegeräusche hörte. Daraufhin leuchtete er die Böschung mit einer Taschenlampe ab und erkannte einen Mann, der sich an einem Baum zu schaffen machte. Der Unbekannte – laut Polizei etwa 30 Jahre alt, 1.80 Meter groß und sportlich, bekleidet mit dunkler Hose und hellem Kapuzensweatshirt – flüchtete in den Wald. Der Zeuge alarmierte die Polizei.