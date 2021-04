Ratingen : Kinder malen das Neanderland

Kreis Mettmann Einen Monat lang, vom 1. bis 31. März, konnten Kinder drei Vorlagen auf der Internetseite des Neanderlands herunterladen, ausdrucken, ausmalen und per E-Mail oder Post an den Kreis Mettmann schicken.

