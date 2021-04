Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt über 225

Kreis Mettmann Innerhalb einer Woche ist die Zahl der an Covid19 Erkrankten im Kreis um fast 500 angestiegen. Der Inzidenzwert kletterte um mehr als 80 Punkte.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1727 Infizierte, 31 mehr als am Sonntag und 482 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 223 (+5; 5 Neuerkrankungen), , in Haan 83 (+3; 7 neu, 4 genesen), in Heiligenhaus 79 (-1; 1 neu, 2 genesen), in Hilden 144 (+4; 9 neu, 5 genesen), in Langenfeld 197 (+1; 11 neu, 10 genesen), in Mettmann 171 (-3; 5 neu, 8 genesen), in Monheim 157 (+10; 15 neu, 5 genesen), in Ratingen 378 (-2; 11 neu, 13 genesen), in Velbert 246 (+13; 14 neu, 1 genesen) und in Wülfrath 49 (+1; 4 neu, 3 genesen).