Ratingen : Blutspenden sind auch in Corona-Zeiten unverzichtbar

Ratingen Der DRK-Blutspendedienst hat die aktuelle Corona-Lage genau im Blick und gewährleistet dank ausgeklügelter Hygienestandards Schutz für Spender und Empfänger. Spender können vorab online einen Termin buchen.

Das Deutsche Rote Kreuz bietet am Donnerstag, 29. April, in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr einen Blutspendetermin im Haus am Turm, Angerstraße 11, an. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder das Internet eine Blutspendezeit zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.