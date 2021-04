Ratingen : Caritas diskutiert per Zoom über Solidarität

Gewalt gegen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften nimmt zu. Foto: dpa/Carsten Rehder

Kreis Mettmann Alexander Lohner, Professor für Angewandte Ethik am Katholisch-Theologischen Institut der Universität Kassel spricht in einer Zoom-Konferenz über Solidarität in der Gesellschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Caritasverband Kreis Mettmann lädt am Montag, 3. Mai, um 18.30 Uhr zu einem Online-Vortrag mit anschließender Diskussion zur Frage „Sind wir noch solidarisch?“ ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Katholischen Bildungsforum im Kreis Mettmann statt. Referent ist Alexander Lohner, Professor für Angewandte Ethik am Katholisch-Theologischen Institut der Universität Kassel. „Solidarität“ ist in den Zeiten der Corona-Pandemie ein vielbemühtes Wort.

Maskenverweigerer und das Ignorieren von Schutzmaßnahmen, etwa bei Demonstrationen oder Anstürmen auf Wintersport-Orte und Urlaubsinseln, zeichnen ein anderes Bild.

Doch schon vor der Pandemie keimten Zweifel am Solidarverhalten auf: Verbale und tätliche Angriffe auf Rettungskräfte im Einsatz, verächtliche Meinungsäußerungen in Kommentarmöglichkeiten in Sozialen Netzwerken zu Geflüchteten und anderen Gruppen in der Gesellschaft, Diffamierung von sozial oder ökologisch engagierten Menschen – die Liste ist lang.

Tatsächlich engagieren sich zahlreiche Menschen für die Gesellschaft. Eine Umfrage des Allensbach-Institutes etwa zeigt, dass die Zahl Ehrenamtlicher im Jahr 2020 um gut ein Prozent angestiegen ist. Der Vortrag von Alexander Lohner behandelt, ob und wie soziale Solidarität gelebt wird oder ob sich das gesellschaftliche Klima abkühlt. Anschließend erfolgt eine gemeinsame Diskussion, wie Solidarität und Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden können.