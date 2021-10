Ratinger Kulturprojekte : Grundschüler entdecken die Stadt

Die Kulturstrolche werden beim Entdecken der Kunst in der Stadt gerne auch selbst kreativ. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen In Ratingen beteiligen sich vier Grundschulen mit 23 Klassen an dem Projekt „Kulturstrolche“.

(RP) Es ist ein Erfolgsprojekt. Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs starten auch wieder die Kulturstrolche ihre kulturelle Entdeckungsreise. Schülerinnen und Schüler von über 200 Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen streifen durch Theater, Museen und Bibliotheken, blicken vor und hinter die Kulissen und erobern im Klassenverbund die kulturellen Räume ihrer Stadt. In Ratingen beteiligen sich aktuell vier Grundschulen mit 23 Klassen an dem Landesförderprojekt „Kulturstrolche“.