Ratingen : In Ratingen sind drei neue Bezirksbeamte unterwegs

In Ratingen sind drei neue Bezirksbeamte unterwegs

Die Polizei Ratingen begrüßt ihre neuen Bezirksbeamten: Sven Sondermann, Thomas Stefen und Andreas Grabow (v.l.) sind ab sofort in Tiefenbroich, der Innenstadt und im Osten Ansprechpartner füpr die Bürger. Foto: Polizei ME

Ratingen Mit gleich drei neuen Bezirksdienstbeamten, den Polizeihauptkommissaren Sven Sondermann, Thomas Stefen und Andreas Grabow, hat die Polizei in Ratingen Verstärkung bekommen.

() Bezirksdienstbeamte genießen als Bindeglied zwischen den Bürgern und der Polizei einen hohen Stellenwert. Fachwissen und Lebenserfahrung sind hierbei wichtige Voraussetzungen, um den täglichen Anforderungen gerecht zu werden. So gehört es neben Bürgergesprächen oder der Verkehrssicherheitsarbeit in Schulen und Kindergärten auch dazu, Aufenthaltsermittlungen durchzuführen oder auch Haftbefehle zu vollstrecken.

Dem 46-jährigen Sven Sondermann, der seit 1992 bei der Polizei tätig ist, ist es in seiner neuen Funktion als Bezirksdienbeamter für den Stadtteil Tiefenbroich besonders wichtig, Zeit für Gespräche mit Bürgern zu haben. Sven Sondermann kennt die Stadt Ratingen wie seine Westentasche: 19 Jahre lang hat er seinen Dienst im Wach- und Wechseldienst in Ratingen versehen. Seit 2017 war er als Motorradpolizist im Kreis Mettmann tätig. „Die abwechslungsreiche Struktur des Ratinger Stadtteils Tiefenbroich mit seinen Gewerbeflächen, den Wohnvierteln und der Zentralen Unterbringungseinheit (ZUE) für Flüchtlinge war für mich dabei wegen ihrer Vielseitigkeit besonders reizvoll“, so Sven Sondermann, welcher den Bereich von Uwe Tiggemann übernimmt.