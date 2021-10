Eishockey : Ice Aliens starten Dauerkartenverkauf

Ratingen Der Dauerkartenverkauf der Ice Aliens läuft auf Hochtouren. Bereits jetzt verkaufte der Eishockey-Klub so viele Tickets wie in der Saison 2019/2020. Die Fans können 15 Spiele sehen, zahlen aber nur 12 Spiele und sparen sich die Vorverkaufsgebühren.

Interessenten können die Dauerkarten weiterhin formlos per E-Mail an office@icealiens97.de bestellen. Alternativ gibt es die Möglichkeit, an den Donnerstagen 7. und 14. Oktober von 18 bis 19.30 Uhr die Karten in der Geschäftsstelle der Ice Aliens oder bei den Heimspielen am 8. und 10. Oktober 2021 an der Abholkasse zu bestellen. Die Abholung der Karten ist am 7. und 14. Oktober von 18 bis 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Ice Aliens möglich, außerdem beim Heimspiel am 17. Oktober (Beginn der Gültigkeit der Dauerkarten) von 16.30 bis 17.30 Uhr, ebenfalls in der Geschäftsstelle.