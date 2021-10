Ratinger Hauptverkehrsstraße : In Ferien Restarbeiten am Maubeuger Ring

In Ferien Restarbeiten am Maubeuger Ring

So sah die freigeschnittene Lärmschutzwand aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Sanierungskosten bei rund 300.000 Euro. Die Arbeiten sind für Dienstag, 12. Oktober, und Mittwoch, 13. Oktober, geplant. Die Lärmschutzwand am Maubeuger Ring war in den Sommerferien aufwendig saniert worden, nun wird die Maßnahme abgeschlossen.

(RP) In den Herbstferien werden Restarbeiten an der Lärmschutzwand des Maubeuger Rings durchgeführt. An einzelnen Tagen muss dann der jeweils betroffene Fuß- und Radweg gesperrt werden. Dies teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.