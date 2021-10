Kreissparkasse in Heiligenhaus : Kinderfeuerwehr: Starthilfeaus Lotterie-Erlös

Heiligenhaus Der Spendentopf der PS-Sparlotterie war mit 267.380 Euro gefüllt. Ziel: Familien- und Jugendförderung. Ein Anteil geht an Heiligenhauser Vereine und Institutionen.

Die Wahl fiel folglich auf Familien- und Jugendförderung, Sportvereine und Soziales. „Unsere Spendenschecks kamen genau richtig“, freuen sich die beiden Gebietsdirektoren der Kreissparkasse Düsseldorf, Thomas Döring und Thomas Meuser. Während Döring die Kreissparkasse Düsseldorf in Düsseldorf, Erkrath und Mettmann repräsentiert, verantwortet sein Kollege die Geschicke der Kreissparkasse in Heiligenhaus und in Wülfrath. „Auch in diesem Jahr mussten wir leider erneut auf unsere Lieblingstermine verzichten“, bedauert Meuser: Die jährlich stattfindenden Spendenübergaben, zu denen die Kreissparkasse die Vereinsvorstände einlädt, fielen den Abstandsregelungen zum Opfer. „Wir haben aber alle uns bekannten Vereine in den Schwerpunkten angeschrieben und gefragt, wo der Schuh drückt“, berichtet Thomas Döring.

Mit 267.380 Euro war der Spendentopf auch in diesem Jahr gut gefüllt. „Wir verteilen diese Spenden nach den Losanteilen, die in der jeweiligen Stadt gespielt wurden – insgesamt waren dies rund 1,1 Millionen Lose“, berichtet Thomas Meuser. „Das Gute an unserer Lotterie ist einerseits der Spielgewinn – immerhin freuten sich unsere Kundinnen und Kunden über Gewinne in Höhe von mehr als 470.000 Euro im vergangenen Jahr – und andererseits der Spendentopf, den wir an die Vereine in unseren Städten ausschütten“, ergänzt Thomas Döring. „Je gespieltem Los wandern 25 Cent in unseren Topf. Das klingt zunächst nicht sonderlich hoch, aber man sieht ja, was wir damit bewegen können.“