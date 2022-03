Kulturausschuss in Neuss : Umfrage-Ergebnis zur Kultur wird erneut thematisiert

Neuss Das Ergebnis des Meinungsforschungsinstituts IFAK hat im Kulturausschuss einige Fragen aufgeworfen. Für eine Diskussion bräuchte man weitere Hintergrundinformationen.

SPD, Grüne und UWG/Aktiv hatten das Ergebnis so auf die Tagesordnung des Kulturausschusses zur Diskussion gestellt. Braucht Neuss, so lautet eine Frage, mehr niederschwellige Angebote? Doch fehlten für eine tiefergehende Diskussion – so war sich der Großteil einig – weitere Informationen zu den Hintergründen. Denn die offen formulierte Frage „Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Gegebenheiten in Neuss? – Kulturelle Einrichtungen wie Konzerthäuser, Theater, Museen oder Büchereien?“ sei zu unkonkret, um daraus ableiten zu können, wie das Ergebnis zustande gekommen ist – also, ob zu wenig niederschwellige Angebote die Ursache für die Bewertung waren.