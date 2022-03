Festival in Neuss : „Shakespeare muss man selbst erleben“

Christine Schmidle freut sich auf die Saison. Im Neusser Globe werde die Energie gebündelt, es herrsche eine starke Nähe zum Publikum. „In gewisser Weise ist es die Verbindung zwischen dem Blackfriars Theater und dem Londoner Globe“, sagt sie. Foto: Schmidle Foto: Brigitte Schmidle

Neuss Christine Schmidle ist die neue Education-Leiterin für das Shakespeare-Festival 2022. Das Programm baut auf den Vorjahren auf, es gibt aber auch Neuerungen, verrät sie. Unter anderem ein Workshop-Angebot für Studierende.

An ihre erste Begegnung mit Shakespeare kann sich die neue Education-Leiterin des Shakespeare Festivals 2022 noch gut erinnern: Es war in der Schule, Englisch gehörte damals nicht zu Christine Schmidles Lieblingsfächern: Doch als die damalige Schülerin eine Hamlet-Produktion auf Englisch sah, war sie fasziniert. So sehr, dass der Elisabethaner und seine Sprache zu einem Teil ihres Lebens werden sollten.

Bald darauf verließ Christine Schmidle ihre Heimat im Schwarzwald, um in den USA zu studieren, sie sammelte Erfahrungen als Schauspielerin und inszenierte klassische und kontemporäre Stücke auf der Bühne: Sie war Mitbegründerin des Flagstaff Shakespeare Festival in den USA, arbeitete am Blackfriars Theater und am Shakespeare‘s Globe in London.

Info Mitwirkung in mehr als 50 Produktionen Globe London Dort wirkte Christine Schmidle an mehr als 50 Produktionen mit und arbeitete mit über 500 Schauspielenden. Zeit in Krefeld 2012 arbeitete Schmidle als Regieassistentin am Theater Krefeld und Mönchengladbach. In dieser Zeit wurde sie mit „Bilingual Hamlet: Der Bestrafte Brudermord in the 21st century“ im Shakespeare Bulletin veröffentlicht.

Und nun möchte sie in Neuss ihre Begeisterung für den Dramatikerweitergeben und andere Menschen dabei begleiten, einen (ersten) Zugang zu Shakespeare zu finden. „Das Spannende ist, dass seine Stücke zeitlos sind, man kann immer noch Verbindungen zur politischen- oder persönlichen Lage ziehen“, erzählt sie. Die neue Festival-Intendantin Maja Delinic ist für sie dabei keine Unbekannte: Schmidle lernte sie bereits in ihrer Zeit als Regieassistentin am Theater Krefeld und Mönchengladbach kennen, der Kontakt hätte sich bei Delinics vergangener Inszenierung in Wuppertal verstärkt. „Sie hat mich in gewisser Weise zurück nach Neuss gebracht“, sagt Schmidle, die schon 2010 am Neusser Globe im Einsatz war. Damals hat sie vertretungsweise die Einführungen übernommen und ein Shakespeare-Camp geleitet.

„Wir sind ausgesprochen glücklich, Frau Schmidle als Leiterin für den Education-Bereich gewinnen zu können, denn sie ist eine absolute Shakespeare-Expertin die allein an über 50 Produktionen am Londoner Globe mitgewirkt hat.“, sagt Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger. Bereits im Dezember hatte er verkündet, dass Verena Schormann, die in den Vorjahren zuständig für das pädagogische Programm war, für den diesjährigen Festivalzeitraum andere Verpflichtungen abgeschlossen hatte. „Frau Schmidle wird die gesamte Festivalzeit in Neuss vor Ort sein, um den Besuchern in Einführungen, Publikumsgesprächen und Workshops einen Zugang zu den Werken Shakespeares zu ermöglichen und neue Perspektiven auf die Werke zu vermitteln“, so Reissenberger weiter.

Das genaue Education-Programm werde noch bekannt gegeben. Doch so viel sei verraten: „Es baut auf den Vorjahren auf, aber es wird auch einige Neuerungen geben“, sagt sie. So werde sich an den Hansetagen gezielt auf die Vermittlung konzentriert, außerdem gebe es eine neue Verbindung zur Universität in Düsseldorf, sodass auch Studierende in Workshops mit einbezogen werden.