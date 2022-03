Neuss bewirbt sich für die Landesgartenschau 2026 : Daumen drücken für die „Laga“

Meinung Neuss Die Landesgartenschau 2026 in Neuss – für die Stadt wäre sie eine Riesen-Chance, um Städtebau und Infrastruktur für die Zukunft auszurichten. Was Neuss gewinnen könnte, wenn sich die Stadt im Wettbewerb um die „Laga“ durchsetzen würde – ein Kommentar.

Natürlich ist der Erfolg in einem solchen Wettbewerb nicht berechenbar. Auch Warendorf und Grefrath legen sich ins Zeug, um Ausrichter der „Laga 2026“ zu werden. Auf den ersten Blick mag die Großstadt Neuss im Vergleich zu den eher ländlich-idyllischen Konkurrenten vielleicht einen Wettbewerbsnachteil haben. Wer genauer hinsieht, entdeckt jedoch, dass in der Neusser Bewerbung sehr viel mehr steckt als eine Leistungsschau des Gartenbaus.

Dabei würde der Stadt nichts aufgedrückt, nichts künstlich angelegt, was nach einem halben Jahr Gartenschau wieder verschwindet und auch nicht vermisst wird. Von der Entwicklung des Wendersplatzes, einem lange brach liegenden Herzstück der Stadt, über den neuen Bürgerpark auf dem Gelände der früheren Galopprennbahn bis zur Verbindung an den Rhein könnte die Landesgartenschau verknüpfen, was heute und in Zukunft eigentlich zusammengehört, sich in der Vergangenheit aber bestenfalls parallel, wenn nicht sogar gegeneinander entwickelt hat.