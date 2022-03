Umfrage belegt : Neusser mit Kultur mäßig zufrieden

Neuss SPD, Grüne und UWG/Aktiv wollen das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage bewerten lassen und setzen es im Kulturausschuss auf die Tagesordnung. Braucht Neuss, so lautet eine Frage, mehr niederschwellige Angebote?

Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit den kulturellen Einrichtungen wie Konzerthäusern, Theatern, Museen oder Büchereien, gaben 19 Prozent an, „eher unzufrieden“ zu sein und gerade einmal „14 Prozent“ äußerten sich „sehr zufrieden zu sein.“ Damit gehören die Neusser zu den Städten, die mit ihren kulturellen Einrichtungen am unzufriedensten sind, neben den Würzburgern (18 Prozent) und Siegenern (17 Prozent).

Doch wie aussagekräftig ist dieses Ergebnis? Die Fraktionen SPD, die Grünen und UWG/Aktiv für Neuss wollen das nun prüfen lassen und fordern die Verwaltung in einem Antrag auf, die Kriterien und Ergebnisse der Umfrage zu bewerten. Denn: Das mäßige Ergebnis sei mit Blick auf das breite Kulturangebot der Stadt nur schwer nachvollziehbar, heißt es in dem Antrag der Fraktionen. In jedem Fall bedürfe es einer ausführlichen Diskussion und Analyse der Ergebnisse im Kulturausschuss. Zum einen soll also die Repräsentativität der Umfrage genau unter die Lupe genommen werden – dabei könnte auch der Zeitpunkt der Befragung während der Coronapandemie, die das kulturelle Leben stark eingeschränkt hat, eine Rolle spielen. Doch auch das Ergebnis soll hinterfragt werden: Die Fraktionen möchten von der Verwaltung auch eine Stellungnahme hören, ob eine Neuausrichtung des kulturellen Angebots angebracht wäre: Etwa, ob es mehr niedrigschwellige Angebote geben müsste.