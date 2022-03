Ausstellung im Kunstraum Neuss : Die Gedankenwelt der Frau

Neuss Die Neusser Künstlerin Renate Linnemeier präsentiert ab Sonntag ihre Arbeiten im Kunstraum. Die Frau ist das Leitthema und der Aufhänger für Geschichten, die die Bilder widerspiegeln.

Sie lebt in Neuss, sie arbeitet in Neuss und ab Sonntag, 27. März, stellt sie im Kunstraum Neuss aus: Renate Linnemeier. Sie hat ihre Ausstellung „Die Farben der Frau“ genannt. Die Frau ist das Leitthema und der Aufhänger für Geschichten, die die Bilder widerspiegeln. Sie fallen beim Betreten der Galerie sofort ins Auge: Die überdimensionalen Frauenköpfe mit einem Kopfaufbau, der für die Gedankenwelt der Frau steht. Die Exponate stammen aus verschiedenen Werkgruppen. Eine davon heißt „Luft und Strömungen“. Mit der „Weißen Serie“ bringt Renate Linnemeier ihre Stimmung während des ersten Lockdowns zum Ausdruck. Nur am Apfel erkennt man, dass eine selbstbewusst wirkende, attraktive Frau Eva ist. An diesem Bild erkennt man eine bevorzugte Vorgehensweise von Renate Linnemeier: Sie malt zunächst sehr fein, um dann anschließend zu verfremden und zu zerstören. Die Neusser Künstlerin collagiert auch gerne, sie verwendet unter anderem Buchseiten und Fotos. Auch wenn Renate Linnemeier sich an den Bildern schon mal austobt, so sieht man jeder ihrer Arbeiten an, dass sie Designerin ist: Alles hat seine Harmonie, Provokationen sind nie so heftig, dass sie die Bilder prägen.