Heiligenhaus und seine Open-air-Termine : Kultur draußen – Events für Frühling und Sommer

Heiligenhaus Die in der Pandemie aus der Not geborenen Wendehammerkonzerte im Rahmen des kleinen Kultursommers sind mehr als nur eine Notlösung.

Die Pandemie gelte zwar qua Gesetz als so gut wie beendet, doch die Pandemie wirke gerade im Kulturbereich nach. „Der Gast hat seit zwei Jahren zuhause gesessen oder eben Veranstaltungen draußen erlebt.“ Von der alten Normalität müsse man sich noch für eine Weile verabschieden. Aber die Wendehammerkonzerte funktionieren, wie auch immer es mit der Pandemie weiter geht. Man habe bereits im Oktober zusammen gesessen und sich überlegt, wie es weiter gehen soll. Und so haben sie und ihr Team bereits fünf Termine fest gezurrt, die wieder zu Konzerten an der frischen Luft einladen. „Dank Corona hatte ich auch viel Zeit mir die Projekte genauer anzuschauen, die hier gelaufen sind und auch von einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Das wäre im normalen Saisongeschäft, wenn es Corona nicht geben würde, gar nicht möglich.“ So wird es jetzt Konzerte geben in Stadtteilen, die bisher noch nicht bespielt wurden. Beispielsweise der Ehemannshof oder der Europaplatz. Das TukTuk-Soundmobil wird auf der Wiese an der Hülsbecker Straße Station machen. „Das ist ein Genre mit RnB, Hip Hop Reggae, das ist ein Genre, das wir so nicht kennen. Wir werden da auch ein bisschen jünger“, sagt Neuhaus. Was das Kulturprogramm betrifft, arbeite man im Kulturbüro immer noch Konzertverschiebungen ab, das werde auch noch bis mindestens 2023 so weiter gehen. Als Testballon wurde ab 31. August die Wunschkonzert-Umfrage „Wünsch dir was“ ins Leben gerufen – deren Umfrage dazu nun beendet ist. 96 Menschen haben sich daran beteiligt. „Ich persönlich bin angesichts dieser Zahl sehr enttäuscht, andere sagen, sie haben mit so vielen Teilnehmern gar nicht gerechnet.“ Ergebnisse aus der Befragung, beispielsweise Hülsbecker Wiese und Europaplatz als Veranstaltungsorte fließen bereits in den Kultursommer ein. Trotzdem will man an dem Instrument der Befragung gerne festhalten. Über ein neuen digitales Onlineportal kann zukünftig Bürgerbeteiligung durch Umfragen erfolgen, das möchte man, so Neuhaus, auch für die Kultur nutzen. „Die Umfrage hat trotzdem erst einmal geholfen, ein erstes Bild zu bekommen“, sagt Neuhaus und betont: „Wir sind natürlich trotzdem für Wünsche immer ansprechbar.“