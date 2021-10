An der Rheinlandstraße in Heiligenhaus : Gerangel: Polizisten bei Einsatz in Fitness-Studio verletzt

An der Rheinlandstraße in Heiligenhaus

Heiligenhaus Die Polizisten kamen, um ein Hausverbot gegen einen 37-Jährigen in einem Fitness-Studio durchzusetzen. Dann wurde es brenzlig, bevor der Mann in Gewahrsam kam.

(RP/köh) Es folgte eine tätliche Auseinandersetzung. Laut Polizei leistete der 37-Jährige massiven Widerstand. Zwei Polizisten erlitten Verletzungen. Am Ende wurde der Schläger in Gewahrsam genommen. Details zu dem Einsatz am Mittwochabend schildert die Polizei so: Zuvor hatte eine Angestellte des Hauses die Polizei gerufen, weil sich der Studiogast weigerte, das Haus zu verlassen. Statt den Anweisungen der Polizisten Folge zu leisten, wurde der Heiligenhauser rabiat. Die Polizisten holten Verstärkung, um den Mann wegbringen zu können. Der 37-Jährige beleidigte und bedrohte die Beamten jedoch so massiv, dass sie Pfefferspray einsetzen mussten. Außerdem wurde versucht, die Waffe eines der eingesetzten Beamten aus dem Holster zu greifen.