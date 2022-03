Klimastreik in Ratingen : Demonstration fürs Klima

Ratingen Deutschlandweit rief die Bewegung Fridays for Future am vergangenen Freitag (25. März) zum Klimastreik auf. Ratingen beteiligte sich.

Unter dem Motto „People not profit“ versammelten sich Fridays for Future am Freitag auf dem Ratinger Marktplatz zum Klimastreik. 13 Ratinger Organisationen (Agenda 21, ADFC, Amnesty International, Bahai´ Gemeinde, Bündnis 90/ Die Grünen, BUND, evangelische Kirchengemeinde, Frauen gegen den Hunger, Friedensinitiative Lintorf, Piraten, Ratingen Nachhaltig, SPD) schlossen sich dem Aufruf an.