Globaler Klimastreik : Leverkusener demonstrieren für Klimagerechtigkeit

In Leverkusen beteiligten sich 50 bis 70 Menschen an der Aktion von Fridays for Future. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Tausende Menschen versammelten sich weltweit, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Auch in Leverkusen gingen die Menschen auf die Straße.

Unter dem Motto „#PeopleNotProfit“ demonstrierten am Freitag auf der ganzen Welt die Menschen für Klimagerechtigkeit, Frieden und den schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Mehr als 1000 Aktionen fanden im Rahmen des zehnten globalen Klimastreiks statt. Alleine in Deutschland schlossen sich nach Angaben von Fridays for Future mehr als 220.000 Menschen in mehr als 300 Städten den Protesten der Klimaschutz-Bewegung an. Und auch in Leverkusen versammelten sich 50 bis 70 Menschen, um für das Klima zu demonstrieren.