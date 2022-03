Eduard-Dietrich-Schule : Schüler spenden Erlös des Waffel-Verkaufs an Flüchtlinge

Die Aktion war ein voller Erfolg. Eine Woche lang wurde in der Frühstückspause gebacken und verkauft. Weitere Klassen wollen nun nachziehen.

Die Schlagzeilen der letzten Wochen gehen auch an Kindern nicht spurlos vorbei. Die Klasse M6 an der Montessori-Grundschule in Lintorf wollte deswegen nicht tatenlos bleiben und aktiv ein Zeichen für den Frieden setzen. So kamen sie auf die Idee, ihre Mitschüler und Lehrer eine Woche lang immer in der Frühstückspause mit Waffeln zu versorgen, deren Verkaufserlös nun gespendet werden soll, um Flüchtlingen aus der Ukraine hier vor Ort zu helfen.

Die Begeisterung der Kinder, ob der Möglichkeit aktiv helfen zu können, wurde sogleich kreativ umgesetzt: Plakate mit der Aufschrift „Waffeln statt Waffen“ wurden gefertigt und an allen Haupteingängen gut sichtbar platziert. Zudem wurden große Kiesel liebevoll in blau-gelber Ukraine Flagge bemalt und mit Peace-Zeichen und weißen Tauben verschönert. Auch zu Hause wurde gebastelt und Kinder brachten zusätzlich zum Waffelverkauf selbst gebastelte Herzen mit.

„Es war schwer abzuschätzen, wie die Aktion angenommen und wie groß der Andrang beim Verkauf sein würde,“ erklärt Frau Kühnel, die Klassenlehrerin der engagierten Schüler. „Zunächst haben wir mit 5 Waffelteigportionen angefangen und waren nach 30 Minuten restlos ausverkauft!“. Danach wurden am Tag mehrere Hundert Waffeln verkauft, was auch die Elternschaft stark eingebunden hat. „Wir haben Waffelrezepte ausgetauscht und Tipps weitergegeben, wo es gerade noch Mehl zu kaufen gibt, was in der aktuellen Situation auch nicht so einfach ist“, erklärt Tina Schmitz-Schmied, Elternvertretung der Klasse. „Wir kamen ganz schön ins Schwitzen, doch die Kinder haben uns inspiriert.“ Jedes Kind übernahm die ganze Woche über einen Dienst im Verkauf, oder am Waffeleisen, selbst die Pausenzeiten wurde hindurch gebacken. Nicht ein einziges Mal wurde gemeckert oder gemurrt, selbst wenn es stressig wurde. Auch ein Stromausfall und andere Hindernisse konnten das tolle Endergebnis nicht schmälern. Insgesamt ist eine Spendensumme von rund 1300 Euro zusammengekommen.