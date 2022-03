Ratingen : Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf

Ratingen „Fridays For Future“ ruft für Freitag, 25. März, zum globalen Klimastreik auf. Ratingen wird sich beteiligen. Beginn ist um 16 Uhr auf dem Marktplatz.

„Fridays for Future“ hat den Eindruck, dass in Europa und auch in Deutschland zu wenig für den Klimaschutz und die Klimaanpassung getan wird. Aktuell besteht die Sorge, dass aufgrund des Ukraine-Krieges die extrem wichtige Aufgabe des Klimaschutzes vernachlässigt wird. Was bedeutet in dem Zusammenhang die Diskussion in Deutschland, russisches Gas zum Teil durch längere Laufzeiten der Atomkraftwerke und mehr Kohlenutzung zu ersetzen? Werden die Mittel, die über Nacht plötzlich der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden, Einschränkungen bei notwendigen finanziellen Maßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung zur Folge haben? Das sind Fragen, die die Organisation „Fridays for Future“ an die Politik richten.