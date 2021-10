Fußball : RW Lintorf organisiert spannendes Mädchenturnier

Ratingen Der Erfolg gibt den RWL-Verantwortlichen neue Motivation, den Mädchenfußball dauerhaft mit Teams im Verein zu etablieren.

Das Turnier bei RWL zeigte auch, welche Talente in den Mädchenreihen schlummern und nun in Teams zum Zuge kommen können. Das Funiño-System ermöglicht dabei, dass nicht unbedingt ergebnisorientiert gespielt wird. Vielmehr liegen die Schwerpunkte im Spiel Drei-gegen-drei oder Vier-gegen-vier, bei der notwendigen Übersicht über das Spielgeschehen und bei dem Prinzip, dass wirklich alle immer in Bewegung sind und es keine Ersatzbank gibt. Und so waren die Mädchen nach immerhin sieben Partien platt, vom Regen durchnässt – und zufrieden. „Wir dürfen gespannt sein, was sich in den kommenden Monaten bezüglich Mädchenfußball in Ratingen gestalten lässt“, sagt Falhs-Abels.