Angebot : Bücherei Herz Jesu freut sich über lesehungrige Kinder

Die Bücherei an der Rosenstraße hat eine große Auswahl an Literatur für Kinder. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Kinder sind immer noch lesefreudig. Von rund 20.000 ausgeliehen Medien konnte die katholische-öffentliche Bücherei Herz Jesu an der Rosenstraße im vergangenen Jahr fast 14.000 an Kindergarten- und Grundschulkinder weitergeben.

Aufgrund der Nachfrage empfiehlt sich hier eine frühzeitige Vorbestellung per E-Mail an b-herzjesu@t-online.de. Die Bücherei Herz Jesu an der Rosenstraße 44a, Eingang hinter der Kirche, ist wie folgt geöffnet: sonntags und dienstags von 10.30 bis 12.30 Uhr, montags und freitags von 16 bis 18 Uhr und mittwochs von 17 bis 19 Uhr, in allen Schulferien nur sonntags und mittwochs.