Handball : A-Jugend des TVR gewinnt, verliert aber Robin Pape

Ratingen Der mit Spielern des TuS 08 Lintorf verstärkte TV Ratingen bleibt in der A-Jugend-Regionalliga der einzige echte Verfolger des verlustpunktfreien Spitzenreiters TuS Königsdorf und besiegt Unitas Haan deutlich 37:26. Eine gute Antwort auf die Kritik zuletzt.

Der TV Ratingen bleibt für den TuS Königsdorf in der Handball-Regionalliga der A-Jugend der einzige wirkliche Verfolger. Im Heimspiel gegen Unitas Haan hatten die Grün-Weißen, der Tabellenzweite, am Europaring mit der Unitas, einem Gegner aus dem Mittelfeld, keine Probleme und gewannen 37:26 (19:13). Ein völlig ungefährdeter Start-Ziel-Sieg, bei dem am Ende nur die Höhe von Interesse war. Bester Akteur war Jan Fassbender. Elf Treffer setzte er der Unitas in den Kasten, dabei hatte er vorher schon mit der Lintorfer Reserve im Landesliga-Nachbarderby in Angermund gespielt. Dort fiel er nicht sonderlich auf, ein Zeichen, wie groß die Unterschiede sind zwischen Junioren und Senioren. Pech hatte Robin Pape, der nach 40 Minuten mit einem Fingerbruch ausschied. „Unitas lieferte zuletzt einige gute Spiele ab“, sagte Trainer Ralf Trimborn. „Deshalb bin ich schon überrascht vor der Deutlichkeit, mit der wir gewonnen haben. Es war eine gute Reaktion auf meine Kritik zuletzt, als das gesamte Umfeld mit der A-Jugend nicht zufrieden war.“ Am kommenden Sonntag geht es nach Aachen. Bisher haben die Ratinger, die mit Spielern des TuS Lintorf verstärkt sind, alle sechs Auswärtsspiele gewonnen.