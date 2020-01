Handball : Lobberichs Überzahlspiel zieht dem TVA den Zahn

Angermund Der TV Angermund scheint lange auf einem guten Weg, den ersten Heimsieg dieser Saison in der Oberliga einzufahren. Doch dann stellt der TV Lobberich auf einen zusätzlichen Feldspieler um, und damit kommen die Hausherren nicht klar. Trotz einer starken Leistung von Torwart Matthias Jakubiak heißt es am Ende 24:27.

Auf den ersten Heimsieg in der Handball-Oberliga muss der TV Angermund weiter warten. Bis tief in die zweite Hälfte bot er gegen den TV Lobberich eine gute Leistung, lag nach dem 12:10 zur Pause auch nach 44 Minuten durch den nun erst eingewechselten Jan Schiffmann 19:18 vorne. Aber Lobberich stellte sein System um, verzichtete bei Ballbesitz auf den Torwart, und gegen dieses ständige Überzahlspiel hatte der TVA plötzlich kein Mittel. Die Gastgeber fielen 19:22 zurück (49.), sie spielten nun im Angriff erschreckend schwach, die vielen Fehlwürfe waren unbegreiflich, und am Ende stand die 24:27-Niederlage. In Angermund wird weiter gezittert.