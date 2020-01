Eishockey : Dezimierte Aliens starten mit zwei klaren Niederlagen

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens haben am Auftakt-Wochenende der Regionalliga-Pre-Play-Offs zwei deftige Niederlagen kassiert: 1:10 bei der EG Diez-Limburg und 1:6 zu Hause gegen den Herforder EV. Die Personalsituation war mehr als angespannt. Immerhin gelang einem Junior ein Treffer bei seinem ersten Seniorenspiel.

Dass der Auftakt in die Pre-Play-Offs für die Ratinger Ice Aliens schwer werden würde, hatte der Tabellenvorletzte der Hauptrunde gewusst: Immerhin ging es erst zum souveränen Spitzenreiter EG Diez-Limburg, dann gastierte der Tabellenzweite Herforder EV Am Sandbach. Dass die Aliens aber mit 2:16 Gegentoren aus diesem Start-Wochenende gehen würden, hatten sie sich sicher nicht so vorgestellt. Es gab aber einen Grund für die 1:10- und 1:6-Klatschen – der dezimierte Kader.

Am Freitagabend machte sich das letzte Aufgebot der Aliens auf nach Diez. Nur elf Feldspieler standen Trainer Andrej Fuchs zur Verfügung, wieder waren nur zwei etatmäßige Verteidiger an Bord. Erfreulich war aus Ratinger Sicht, dass in Daniel Fischer, Nico Nußbaum und Alexander Schwarz drei Spieler der U20 die Mannschaft verstärkten und Schwarz bei seinem ersten Einsatz bei den Senioren gleich das erste Tor erzielte. Es war der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 beim 1:10.

Am Sonntag gegen Herford hatte sich die Personalsituation nicht wesentlich verbessert. Beim 1:6 dezimierten fünf verletzte und ein erkrankter Spieler den Kader erneut. Mit im Aufgebot standen Thomas und Christian Müller, um den Kader aufzufüllen, ebenso U17-Trainer Sven Gotzsch wie schon in den letzten Spielen. Das erste Drittel verlief ausgeglichen, beide Teams standen gut in der Defensive, die Gäste hatten zwei Pfostenschüsse, die Aliens einen. Zur Spielmitte wurde es sehr viel lebhafter. Zunächst hatten die Aliens in der 28. Minute in Unterzahl zwei Konterchancen, doch Thomas Dreischer scheiterte am Herforder Torwart, Tim Brazda am Pfosten. Im Gegenzug gingen die Gäste in Führung, bis zur 38. Minute bauten sie diese auf 5:0 aus und nutzten dabei zwei Überzahlspiele. Ted Zeitler gelang vor der Pause der Ehrentreffer.