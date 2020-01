Handball : Wergen und Schmitz überragen

Niklas Wergen (am Ball) machte am Ende den Deckel drauf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der 22:19-Sieg über die TG Cronenberg ist für die SG Ratingen II in der Handball-Verbandsliga Gold wert. Trainer Rene Osterwind hat Erfolg mit seinen Einwechslungen von Salim Bakhsh in der Abwehr und Alex Schmitz im Tor, Rückraumspieler Niklas Wergen gelingen acht Treffer.

Welch ein genialer Glücksgriff von Rene Osterwind: Es lief nicht in der Startphase für seine SG Ratingen II im Verbandsliga-Heimspiel gegen die TG Cronenberg, seine Handballer lagen nach 15 Minuten 5:8 zurück. Da wechselte der SG-Trainer Alex Schmitz ins Tor, und der lieferte das wohl beste Spiel seiner noch jungen Laufbahn. Bis in die Schlussminuten waren es seine Paraden, insgesamt 13, die Cronenberg zur Verzweiflung brachten. Hinzu kamen einige feine und erfolgreiche Abwürfe, vor allem auf den schnellen Florian Ludorf, und am Ende stand der 22:19-Sieg. Der bringt Luft im Abstiegskampf und verschlechtert die Lage der TGC.