Ratingen : Herz Jesu feiert Kirmes im Oberdorf

Seit 70 Jahren findet das Gemeindefest rund um die Kirche statt.

(RP) Die erste Herz Jesu Kirche an der Rosenstraße wurde vor 90 Jahren, am 9. Juni 1929, feierlich eingeweiht. Fast 40 Jahre später musste sie wegen mangelhaftem Bauzustand abgerissen werden. 1968 erfolgte der Neubau der jetzigen Kirche, die am 7. Juni 1969 der Gemeinde übergeben wurde und nun seit 50 Jahren an ihrem Platz steht.