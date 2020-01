Fußball : SV Hösel und RW Lintorf verlieren

Hösels Marco Laufmann (links) leistete die Vorarbeit zum 1:1, doch am Ende unterlag der Spitzenreiter dem SC Unterbach. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Kein guter Start ins neue Fußballjahr der Kreisliga A aus Ratinger Sicht: Die Höseler sind die Tabellenspitze nach dem 1:3 gegen Unterbach wieder los, RWL muss nach dem 0:3 gegen den FC Kosova unten blicken.

Einen schwachen Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Kreisliga A erlaubte sich Rot-Weiß Lintorf. An der heimischen Jahnstraße hatte RWL ab der 14. Minute Überzahlspiel, weil sich ein Spieler des FC Kosova eine üble Beleidigung gegen Richy Spelter erlaubte (Rote Karte). Aber auch das brachte die Gastgeber nicht auf Touren, Kosova lag zu diesem Zeitpunkt schon 1:0 vorne und legte gleich nach dem Wechsel das 2:0 nach. Bei RWL lief auch in der Folgezeit nichts zusammen, Spelter schied mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss aus, und kurz vor dem Abpfiff gelang den Gästen das 3:0 – das war zugleich der Endstand. „Kosova hat sich mit sechs Bezirksligaspielern verstärkt, die sind jetzt mit der Hinrunden-Truppe nicht mehr zu vergleichen“, sagte Spielertrainer Pascal Ohlenmacher.