Mehrere Verletzte auf Ratinger A 3 : Fahrer nach schweren Unfällen gestoppt

Ratingen Der BMW-Fahrer war auf der A 3 zwischen Breitscheid und Ost kurz hintereinander mit zwei Pkw zusammengestoßen. Danach fuhr der Mann einfach weiter und wurde erst in Mettmann gestoppt. Vier Personen wurden verletzt.

Auf der viel befahrenen und hektischen A 3 kracht es immer wieder. Dass es aber zwei Unfälle kurz hintereinander gibt, kommt eher selten vor. Dies ist am vergangenen Montagnachmittag geschehen (die RP berichtete bereits). Für die Einsatzkräfte waren es intensive Stunden, die zunächst Rätsel aufgaben. Erst am Dienstagmorgen konnten weitere Details zum Unfall bekannt gegeben werden.

Doch was war genau passiert? Nach Angaben der Autobahnpolizei war der 68-jährige Fahrer eines BMW während seiner Fahrt auf der A 3 kurz aufeinanderfolgend mit zwei Pkw zusammengestoßen. Diese wiederum kollidierten anschließend jeweils mit Lkw. Der BMW-Fahrer fuhr jedoch weiter. Erst in Mettmann konnte der Mann angehalten werden. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Letztlich konnte er im Stadtgebiet Mettmann von einem Einsatzteam angehalten werden. Drei Insassen des Zafira mussten mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 64-jährige Fahrer des Renault wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des BMW hatte bei seiner Kontrolle keinerlei Erinnerung an die Unfälle. Hinweise auf Betäubungsmittel- oder Alkoholkonsum sowie eine Erkrankung ergaben sich nicht. Auch eine vorsätzliche Motivlage war laut Polizei zunächst nicht erkennbar. Der 68-Jährige begab sich freiwillig in psychiatrische Behandlung. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf 16 Kilometer zurück. Gegen 18 Uhr konnten alle Sperrungen in Richtung Köln aufgehoben werden.