Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Betrunkene Fahrer in Hückelhoven gestoppt

Bei der Kontrolle fielen den Beamten die offenbar Betrunkenen auf. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land Während die Polizei am Wochenende mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen hat, sind in Erkelenz drei Autos aufgebrochen worden. Zudem brachen Täter in ein Haus am Frankenring ein.

Betrunkene Fahrer gestoppt Die Polizei hat am vergangenen Wochenende auf der Roermonder Straße in Hückelhoven und an der Silberquelle in Ratheim jeweils betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Ihnen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen gestellt. Die Führerscheine wurden sichergestellt. Zudem wurden in Hückelhoven drei Personen ohne gültige Führerscheine erwischt. Auch sie müssen sich auf Anzeigen einstellen.

Einbrecher am Frankenring Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Sonntagabend in ein Haus am Frankenring in Erkelenz eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter Zugang über eine aufgehebelte Terrassentür und durchsuchten mehrere Schränke. Ob sie etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Mehrere Autos geknackt In Gerderath am Floßbach und im Torfbruch sind in der Nacht zu Montag zwei Autos aufgebrochen worden. Die Täter durchsuchten die Fahrzeuge, erbeuteten aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kripo.

Werkzeug gestohlen Auch in Schwanenberg sind unbekannte Täter in ein Auto eingedrungen: Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Fahrzeug, das im Tannenweg abgestellt war. Aus dem Inneren erbeuteten sie mehrere Werkzeugmaschinen.

(RP)