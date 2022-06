Spielmobil Ratingen : „Felix“ zu Gast bei Freunden

Normalerweise nimmt das Spielmobil aufgrund der großen Nachfrage keine Termine außerhalb Ratingens an. Doch beim Schützenbiwak in Selbeck, wohin auch viele Breitscheider zu Besuch kommen, ist „Felix" seit den 1990er Jahren Stammgast und sorgt für die Bespaßung der Kinder.

Ansonsten ist das Spielmobil in Ratingen unterwegs, selbstverständlich auch in den Sommerferien. So besucht der beliebte Spielwagen zum Beispiel immer mittwochs in der Zeit von 15 bis 18 Uhr das Spielgelände rund um den Rodelberg neben dem Wasserspielplatz in Ratingen West.