MT AG ausgezeichnet : Ratinger Firma in den TOP 100

Ratingen Ranga Yogeshwar würdigt die MT AG auf dem Deutschen Mittelstands-Summit. Das Unternehmen realisiert Digitalisierungsprojekte für seine vielfältigen Kunden.

(RP) Ehrung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar würdigt die MT AG aus Ratingen anlässlich ihres Erfolges beim Innovationswettbewerb TOP 100. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand in Frankfurt am Main für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden sind.

Der Wissenschaftsjournalist begleitete den zum 29. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte MT in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovationsklima“. In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es (Auszug): Von ihrer Hauptniederlassung in Ratingen und vier weiteren deutschen Standorten aus realisiert die 1994 gegründete Firma MT für ihre Auftraggeber Digitalisierungsprojekte: von Cloudlösungen und KI-Anwendungen bis zum Betrieb und Monitoring.