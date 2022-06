Diebe stiegen in Geschäft am Benninghofer Weg Mettmann ein : Einbruch in Geschäft mit Kfz-Teilen

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern beim Einbruch in ein Geschäft am Benninghofer Weg in Mettmann an. Foto: dpa/Patrick Seeger

Mettmann Wann und wie sich die Täter Zugang verschafft haben, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Fest steht: In ein Geschäft mit Kfz-Teilen an der Adresse Benninghofer Weg wurde am Wochenende eingebrochen.

Noch ermittelt die Kriminalpolizei, was sich am Wochenende tatsächlich zugetragen hat. Bisheriger Stand der Dinge ist: Zwischen Samstagnacht, 25., und Sonntagmorgen, 26. Juni, kam es zu einem Einbruch in eine Firma für Fahrzeugteile mit Ladenlokal am Benninghofer Weg.

Bereits kurz nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag bemerkten Zeugen zwei dunkel gekleidete Personen, die besagten Zeugen verdächtig vorkamen. Die von der alarmierten Polizei angetroffenen Männer wurden überprüft. Da sich aber keine Hinweise auf eine strafbare Handlung ergaben, konnten die beiden 19- und 21-jährigen Männer aus Ratingen ihrer Wege gehen.

Gegen 1.15 Uhr meldeten Zeugen dann jedoch deutliche Aufbruchspuren am Ladenlokal des Kfz-Teile-Handels.

An einer Tür befanden sich deutliche Hebelspuren, ein Fenster daneben war eingeschlagen und geöffnet worden, wahrscheinlich um hineinklettern zu können.

Ob und welche Beute der oder die Einbrecher machen konnten, steht noch nicht fest. Mindestens Teile davon, ebenso wie Tatwerkzeuge, Handschuhe, ein Pullover und eine Sturmhaube konnten bereits zur Spurenauswertung sichergestellt werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern aktuell weiterhin an. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen unter der Telefonnummer 02104- 9826250.

(von)