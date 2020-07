Wegenetz : Bürger Union: Stadt soll Radwege entsanden

Ratingen „Als fahrradfreundliche Stadt muss es das Ziel sein, dass das Radwegenetz auch im Umland des Stadtgebietes für Ratinger Bürger und Besucher sicher und nutzbar bleibt“, heißt es in einem Schreiben, das die Fraktionsspitzen Rainer Vogt und Robert Ellenbeck unterschrieben haben.

In Corona-Zeiten nutzen mehr Menschen das Rad, um zum Beispiel Menschenmassen in öffentlichen Verkehrsmitteln zu entgehen. Insgesamt bekommt der Radverkehr eine größere Bedeutung – so lautet die Einschätzung der Fraktion der Bürger Union (BU). Nun gibt es einen neuen Antrag. „Als fahrradfreundliche Stadt muss es das Ziel sein, dass das Radwegenetz auch im Umland des Stadtgebietes für Ratinger Bürger und Besucher sicher und nutzbar bleibt“, heißt es in einem Schreiben, das die Fraktionsspitzen Rainer Vogt und Robert Ellenbeck unterschrieben haben.